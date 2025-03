Anteprima24.it - Mobilità sostenibile, ad Avellino in servizio i bus elettrici di AIR Campania

Tempo di lettura: 2 minutiAIRavvia la transizione ecologica adcon l’introduzione di nuovi autobus, a breve in funzione per ilurbano. I cinque Iveco E-Way da 12 metri contribuiranno a un trasporto pubblico piùed efficiente.I veicoli sono equipaggiati con motori Siemens da 160 kW e una coppia massima di 2500 Nm, oltre a batterie NMC Zen 42 da 420 kWh, suddivise in 10 pacchi. Il sistema di ricarica CCS Combo 2 frontale garantisce praticità ed efficienza. Ogni autobus può ospitare 28 passeggeri seduti, 3 sollevabili, 45 in piedi e dispone di 2 posti dedicati a persone conridotta.Si stima che grazie ai bussarà possibile ridurre le emissioni di CO2 di circa 50 tonnellate all’anno nel circuito urbano, oltre a garantire sicurezza, comfort e accessibilità.