Metropolitanmagazine.it - Miu Miu e il ritorno del vintage alla Paris Fashion Week 2025: tra bullet bra e schoolgirl aesthetic

La passerella di Miu Miu non è mai solo sulla passerella (soprattutto della). Ogni stagione, anche il pubblico diventa parte dello spettacolo, trasformando il front row in un vero e proprio manifesto della moda del brand. Anche questa volta, tra influencer, celebrità eaddicted, l’atmosfera era un mix di stili che oscillavano tra il nostalgico e il provocatorio.Miu MiuFall/Winter: un po’ pretty-ugly, ma che piaceGen Z e ai Milliennials Miu Miu ha portato un set minimalista gialle che richiamava un po’ tempi passati, pur sempre contemporanei (come Miu Miu sa fare). Le inspo di Miuccia Prada per questa collezione? Ha ripescato dal passato sicuramente ilbra, l’iconico reggiseno a cono degli anni ’50, celebre per aver esaltato la silhouette femminile e riproposto negli anni ’80 da icone come Madonna e Jean Paul Gaultier.