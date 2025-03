Quicomo.it - Mistero di notte sulla Milano-Meda: sparatoria o tamponamento? Ma i bossoli non ci sono

Leggi su Quicomo.it

Una chiamata al 112, partita poco dopo l'una e mezza di, ha fatto scattare l’allarme per una presunta. Ma di colpi d’arma da fuoco, in realtà, non c’era traccia. Nessun bossolo trovato sul posto e il pneumatico forato dell’auto coinvolta, con ogni probabilità.