Mister Movie | Tom Hiddleston da Loki a Protagonista in The Life of Chuck di Stephen King

Dopo aver conquistato il pubblico con il ruolo dinell'universo Marvel, Tomsi prepara a tornare sul grande schermo con un progetto cinematografico tratto da un'opera di. "Theof", diretto da Mike Flanagan, vedrànei panni del, Charles "" Krantz.Un Cambio di Registro:Lontano dall'Universo MarvelNoto per aver interpretato il fratello di Thor a partire dal 2011,ha recentemente ripreso il ruolo dinella seconda stagione dell'omonima serie Disney+. Ora, l'attore si cimenta in un progetto diverso, abbandonando i panni del dio dell'inganno per un ruolo più complesso e sfaccettato."Theof": Una Narrazione a RitrosoIl film, in uscita nelle sale nordamericane il 6 giugno 2025, racconterà la storia diKrantz a ritroso, partendo dalla sua morte e ripercorrendo i momenti chiave della sua vita.