Mister Movie | The Last of Us 2 le Teorie dei Fan su un Possibile Cambio di Scena Chiave

L'attesa per la seconda stagione di "Theof Us" è alle stelle, alimentata da un recente trailer che ha scatenato le speculazioni dei fan. Una teoria in particolare sta facendo il giro del web: undicruciale rispetto al videogioco.Undi Ruolo? Ellie al Posto di Abby nelladell'AlberoIl trailer ha mostrato unache sembra richiamare un momento iconico di "Theof Us Part 2", in cui Abby Anderson viene catturata dai Seraphites. Tuttavia, alcuni fan ritengono che la figura appesa all'albero potrebbe essere Ellie, non Abby.Una Teoria che Divide i Fan: Cambiamenti Narrativi in Vista?Questa teoria ha generato un acceso dibattito tra i fan. Alcuni ritengono che undi ruolo del genere potrebbe stravolgere la trama, mentre altri sono curiosi di vedere come gli showrunner adatteranno la storia per il piccolo schermo.