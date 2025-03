Mistermovie.it - Mister Movie | The Couple, Ilary Blasi svela i dettagli del nuovo reality di Canale 5

torna sul piccolo schermo con "The", unshow in arrivo su5. La conduttrice hato i primidel programma, che vedrà coppie di vario genere sfidarsi in prove fisiche e psicologiche.Un Format Originale: Coppie di Amici, Parenti e "Nemici""The" si distingue per la sua formula innovativa, che coinvolge coppie di amici, parenti e persino "nemici".ha descritto il programma come un "gioco che coinvolge coppie di parenti, amici, nemici".e Michelle Hunziker: Un'Amicizia CompetitivaIn merito alla sua amicizia con Michelle Hunziker,ha scherzato sulla loro potenziale partecipazione al: "Siamo due competitive, partiremmo da amiche e poi diventeremmo nemiche. Dovremmo fare un'alleanza".