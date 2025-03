Mistermovie.it - Mister Movie | Remake La mano sulla culla: Martin Starr Anticipa un Film Innovativo

ha espresso grande entusiasmo per ildi "The Hand That Rocks the Cradle", prodotto da 20th Century Studios. L'attore, entrato a far parte del cast a dicembre, ha rivelato che le riprese sono terminate e che ilè in fase di post-produzione.: Un'Esperienza "Incredibile" sul Set deldi La"È undi una regista messicana di nome Michelle Garza Cervera, che è incredibilmente talentuosa", ha dichiarato. Il, diretto da Michelle Garza Cervera (Huesera: The Bone Woman) e scritto da Micah Bloomberg (Sanctuarium), promette di offrire una versione moderna del thriller psicologico del 1992.Un Cast di Talenti: Monroe, Winstead e Castillo ProtagonistiIlvedrà Maika Monroe nei panni della tata vendicativa, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo della madre e Raúl Castillo in quello del marito.