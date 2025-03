Mister Movie | Lucio Corsi | Nessun Desiderio di Famiglia Penso Solo al Lavoro

Leggi su Mistermovie.it

, cantautore emergente nel panorama musicale italiano, si racconta in un'intervista esclusiva a Vanity Fair, direttamente dalla sua casa in Maremma. L'artista, che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision 2025, parla della sua carriera, della sua visione della vita e della sua riservatezza sulla sfera privata.La Vita Privata di: Una Scelta di Libertà eNonostante la crescente popolarità, esplosa dopo Sanremo,mantiene una forte riservatezza sulla sua vita privata. "Oraal, sento il bisogno di stare libero, di fare ciò che mi pare", ha dichiarato il cantautore. "Non ho voglia di mettere su. Non ho proprio quel, per niente".a Fretta: La Visione disul Futuronon si sente vincolato dalle convenzioni sociali riguardo alle "età giuste" e ai "momenti giusti".