Mister Movie | Kevin Hart | Ho una Responsabilità Verso la Nuova Generazione di Attori

, attore e comico di successo, sente una forte "" nei confronti delle nuove leve del mondo dello spettacolo. Consapevole del suo ruolo di veterano,si impegna a supportare e guidare la prossimadi talenti.Un Passaggio di Testimone:e la"Sono consapevole che sto invecchiando e che sto diventando un veterano nella nostra attività", ha dichiaratoin un'intervista. "Abbiamo una, e questaè quella di cercare di posizionare al meglio coloro che verranno dopo di noi per superare ciò che abbiamo fatto e andare oltre".Aprire le Porte al Futuro: Il Ruolo dicome Leadersi vede come un leader, non nel senso di avere il controllo, ma di dare il buon esempio. "Tutto ciò che possiamo provare a fare è spalancare quante più porte possibile affinché scoprano nuove serrature per quelle dietro", ha affermato l'attore.