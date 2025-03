Mistermovie.it - Mister Movie | Jovanotti e l’Autotune: “Invenzione del secolo”

, reduce dal successo del suo Pala Jova Tour, ha espresso la sua opinione sull'uso dell'autotune, un tema caldo nel panorama musicale attuale, soprattutto dopo le recenti polemiche post-Sanremo.L'Autotune: Uno Strumento con Potenzialità e RischiL'autotune, un software per la correzione dell'intonazione vocale, è diventato sempre più popolare, soprattutto tra gli artisti emergenti.lo definisce "uno strumento favoloso, l'del", ma sottolinea che il suo utilizzo deve essere creativo e consapevole.Un'Analogia con la Chitarra Distorta: L'Autotune come Effetto Creativoparagona l'autotune a effetti come la chitarra distorta o il riverbero, strumenti che, se usati correttamente, possono arricchire la musica. Cita l'album "Yeezus" di Kanye West come esempio di utilizzo creativo dell'autotune.