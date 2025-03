Mistermovie.it - Mister Movie | John Wick 5 si farà, la conferma da un dirigente Lionsgate

Il futuro del franchise di "" si fa sempre più ricco. Jenefer Brown,di, ha annunciato che è in fase di sviluppo un quinto film della saga, nonostante le incertezze sul destino del protagonista interpretato da Keanu Reeves.Il Mondo di "" si Espande: Un Quinto Film in Arrivo"Questo mondo continua a crescere ed espandersi in modi incredibili", ha dichiarato Brown. Oltre al quinto capitolo, sono previsti spin-off come "Ballerina", una serie TV e un videogioco, ampliando ulteriormente l'universo di "".Il Destino di: Uno Ancora Irrisolto"Abbiamo condiviso che stiamo sviluppando un quinto film di ''. () potrebbe essere (morto). Siamo tutti col fiato sospeso in attesa di scoprirlo", ha affermato Brown, lasciando intendere che il destino del personaggio è ancora incerto.