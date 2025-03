Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18: Chi Lascerà la Casa Giovedì 13 marzo? Sondaggi e Anticipazioni

La trentanovesima puntata del18 si avvicina, e con essa l'attesa per il verdetto del televoto. Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e dall'inviata web Rebecca Staffelli, si prepara a rivelare chi tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando dovrà abbandonare la: Chi è a Rischio Eliminazione?Idell'ultimo minuto rivelano una sfida serrata tra le tre concorrenti. Chi sarà la meno amata dal pubblico di Canale 5? I dati aggiornati diforniscono un'indicazione sulle preferenze dei telespettatori, ma il risultato finale rimane incerto.L'Esito del Televoto: Chila?Helena Prestes o Stefania Orlando? In attesa del verdetto ufficiale, che Alfonso Signorini comunicherà in diretta132025, i fan del18 continuano a votare online.