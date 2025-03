Mistermovie.it - Mister Movie | Eurovision 2025 ci sarà anche Damiano dei Måneskin

Leggi su Mistermovie.it

: Basilea si Prepara ad AccogliereDavidL'Song Contest, che si terrà a Basilea, potrebbe vedere la partecipazione di un ospite d'eccezione:David, frontman deie vincitore dell'2021. Secondo indiscrezioni, il cantante sarebbe in trattativa per esibirsi durante la serata finale del 17 maggio.David: Un'Alternativa a Céline Dion?L'ipotesi diDavid come ospite d'onore si fa strada parallelamente alle voci di un possibile ritorno di Céline Dion, vincitrice dell'nel 1988. Tuttavia, le condizioni di salute della cantante rendono la sua presenza incerta, aprendo la strada a soluzioni alternative.Un Lancio Internazionale: L'come Trampolino di Lancio perDavidL'esibizione sul palco di Basilea rappresenterebbe un'occasione unica perDavid per lanciare il suo primo album da solista e il successivo tour mondiale.