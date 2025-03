Mistermovie.it - Mister Movie | Cujo di Stephen King: Netflix Realizzerà il Remake del Romanzo Horror

ha acquisito i diritti per realizzare undel celebre" di. La piattaforma di streaming si prepara a riportare sul piccolo schermo la storia del terrificante San Bernardo, già adattata per il cinema nel 1983.Un Classico dell': "" Torna a Spaventare il PubblicoIldi, pubblicato nel 1981, ha già conquistato il pubblico con la sua versione cinematografica, che vedeva Dee Wallace nei panni della protagonista. Ora,si prepara a offrire una nuova interpretazione di questa storia di terrore.Produzione e Sceneggiatura: I Primi Passi delRoy Lee sarà il produttore del, e la società è alla ricerca di sceneggiatori per adattare il. Al momento, non sono state annunciate date di uscita o proposte di casting.