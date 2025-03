Mister Movie | A Working Man | Trailer Ufficiale 2

Leggi su Mistermovie.it

Jason Statham torna nell’adrenalinico thriller d’azione di Amazon MGM Studios, “AMan”. Nel film, diretto dal regista di “Suicide Squad” e “The Beekeeper”, Statham interpreta il ruolo di un bruto operaio trascinato una volta ancora in battaglia.Al fianco di Statham, recita nel film un cast internazionale che include: Jason Flemyng, Merab Ninidze, Maximilian Osinski, Cokey Falkow, Michael Peña e David Harbour, con la partecipazione di Noemi Gonzalez, Arianna Rivas, Emmett J. Scanlan ed Eve Mauro.Levon Cade (Statham) si è lasciato alle spalle una decorata carriera nelle operazioni militari segrete per vivere una vita tranquilla con un lavoro in un’azienda edile. Quando la figlia del suo capo – che per lui è come una famiglia – viene rapita da trafficanti di esseri umani, nella sua ricerca per riportarla a casa scopre un mondo di corruzione molto più grande di quanto avrebbe mai potuto immaginare.