Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello mi ha detto 11 Lombardia, ma ho ascoltato mio nonno”: Cristiana non coglie la premonizione e perde 300mila euro

, ostetrica abruzzese con il pacco numero 17, è entrata nello studio di Affari Tuoi con determinazione, affidandosi anche al suo intuito. Al suo fianco, ilRoberto, ex insegnante di italiano, pronto a offrirle supporto con la sua esperienza. La mancata fortuna ha fatto sì che concludessero il gioco con il bicchiere mezzo pieno, ma la scarsa fiducia nei segnali ricevuti li ha indubbiamente lasciati con l’amaro in bocca. Ignorando ladel, hanno visto sfumare sotto i loro occhi benha eliminato progressivamente diverse somme, tra cui 15mila, 20mila e 30mila, ma ha mantenuto in gioco i tre premi più alti: 100mila, 200mila e. Dopo aver ignorato l’intuizione del, la concorrente ha aperto il pacco 11, rivelando proprio il premio da, un colpo duro per la strategia di gioco.