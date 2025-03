Anteprima24.it - Minaccia passanti col martello, fermato e condannato a 6 mesi

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione a via Toledo, a Napoli, a causa della presenza di un uomo che, armato diva i. Sono intervenuti gli agenti municipali dell’Unità Operativa Avvocata richiamati da alcuni cittadini. L’uomo, un trentanovenne napoletano, si è scagliato contro un agente di sesso femminile, prima con ingiurie e minacce e poi aggredendola fisicamente e procurandole lesioni alle braccia. Grazie all’intervento di altri agenti l’uomo è stato infine disarmato e arrestato. Dai successivi accertamenti il soggetto è risultato avere precedenti per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, truffa ed infine per essere stato denunciato dalla compagna per lesioni personali e minacce con attivazione del cosiddetto codice rosso. Il magistrato di turno ne ha disposto il giudizio con rito direttissimo a seguito del quale è statoa seidi reclusione con pena sospesa.