Ilgiorno.it - Milano, la caccia ai maranza: ronde, incontri e il pestaggio. Il video choc scatena i social, boom di iscritti per Articolo 52

divisa in quattro zone: Nord, Sud, Ovest, Est. Un gruppo Telegram per ognuna di esse, più altri sottogruppi che si formano a cascata per scremare i partecipanti ed evitare “gli spioni”. Migliaia die centinaia di messaggi che si susseguono dalla tarda mattinata di ieri: si fissano appuntamenti in zona Garibaldi come nell’hinterland (“Domani si esce”); si fanno sondaggi sulla disponibilità mattutina, serale o h24 a prendere parte alle“contro i”; si organizzano riunioni per conoscersi e organizzarsi quartiere per quartiere; si fa libero (e orgoglioso) sfoggio degli istinti più beceri in uno sfogatoio virtuale che promette “violenza contro violenza”. Senza mezzi termini. È la valangagenerata nel giro di poche ore dal movimento “52”, che nei giorni scorsi si è palesato con una pagina Instagram che inneggia alla giustizia fai-da-te e ildi unviolentissimo andato in scena (non si sa ancora quando) sulla Darsena.