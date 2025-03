Panorama.it - Milano-Cortina 2026: il Cuore delle Olimpiadi è partito da Brescia

“I Giochi Olimpici sono la celebrazione della primavera dell’umanità”, amava ripetere il barone Pierre de Coubertin. Fu lui a far entrare la Fiaccola nella modernità. Un lungo viaggio iniziato in Grecia, nella culla della nostra civiltà. Ma non si tratta di semplice sport. Lehanno seguito gli stravolgimenti della Storia. Così dal mondo antico, che si affidava agli eroi e temeva gli dèi, si arriva al trionfo della Ragione. Il governo degli aristocratici, intesi come i migliori, cede il passo alle istanze del Terzo Stato. Il Partenone rimane arroccato nella parte alta di Atene, a Parigi la Bastiglia crolla. E così intensi rinnovamenti investono la competizione più famosa al mondo. Fino ad arrivare ai giorni nostri. La Fiamma sbarcherà nelper i Giochi invernali; una grande opportunità per il nostro Paese.