Milano, bimbo di 5 anni urta in bici un'anziana. Muore dopo i soccorsi, caso archiviato: "Esistono le fatalità"

Nel marzo 2023,di 87stava passeggiando con il bastone in un giardino pubblico diinsieme a un’amica di 74quando è stata accidentalmenteta da un bambino di cinqueincletta. Il piccolo, che stava imparando ad andare senza rotelle sotto la supervisione del padre, avrebbe sbandato inavvertitamente. La donna, colpita lievemente, ha perso l’equilibrio, cadendo a terra e battendo la testa. Il padre del bambino ha subito allertato i, ma pocola donna ha perso conoscenza ed è deceduta in ospedale.A seguito dell’incidente, il padre del piccolo è stato indagato per omicidio colposo. Tuttavia, la Procura ha richiesto l’archiviazione del, ritenendo che la dinamica fosse frutto di un evento imprevedibile e sfortunato. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto questa tesi, concordando con il pubblico ministero Paolo Storari, secondo cui «la rapidità e sfortunata casualità dell’evento» non ha permesso al genitore, pur essendo presente, di intervenire in tempo per evitare la tragedia.