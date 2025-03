Tvplay.it - Milan, tra i due litiganti il terzo gode: Ibrahimovic all’angolo

Ilcontinua a progettare il proprio futuro. Tra i dueilmesso in un angolo.Il, svanita quasi del tutto la qualificazione in Champions (la Juventus quarta dista 8 punti), in questa parte conclusiva della stagione proverà a vincere la Coppa Italia e a ottenere il pass valevole per l’Europa League. Poi, a prescindere dai risultati conquistati, avvierà una vera e propria rivoluzione che riguarderà ogni ambito societario. Tante le cessioni in vista, a cui faranno seguito altrettanti acquisti. Ma non solo: oltre alla nomina di un nuovo allenatore, è prevista anche quella di un direttore sportivo., tra i dueil– TvPlay.it (LaPresse)Fino a questo momento, a seguire le varie trattative è stato il tandem composto dal Dt Geoffrey Moncada e da Zlatancon alterne fortune, visti i deludenti risultati conseguiti dalla squadra guidata prima da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceicao.