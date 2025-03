Dailymilan.it - Milan, Santiago Gimenez non segna da un mese: che succede? I numeri

Leggi su Dailymilan.it

L’attaccante delnonda un, ecco idell’avvio di avventura rossonera per il messicano.Ilnella prossima partita di Serie A affronterà il Como, all’andata il Diavolo si è imposto 2-1 ma non sarà facile riuscire a vincere nuovamente per i rossoneri. Infatti i ragazzi di Sergio Conceiçao dovranno riportare anche i tifosi dalla loro parte, visto che le recenti sconfitte in Serie A hanno incrinato anche il rapporto con loro.Uno dei giocatori arrivati a gennaio è stato, il quale ha avuto un grande impatto ma col passare delle giornate ha abbassato la qualità del rendimento. Infatti dopo le prime due presenze contro Roma in Coppa Italia ed Empoli in Serie A, con un assist contro i giallorossi e un goal contro gli azzurri, il messicano è calato.