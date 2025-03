Dailymilan.it - Milan, Santiago Gimenez come Alvaro Morata? La stagione a confronto

Laaldista assomigliando numeri asempre di più a quella dinon segna da un mese. Eè successo conilsenza un attaccante fa fatica a vincere le partite. Il rendimento del messicano è cambiato, è diverso da quello avuto fino a qualche settimana fa con la maglia del Feyenoord.In Eredivisie questaha giocato undici gare segnando sette, realizzando un assist in appena 770’ minuti. Una rete ogni 110’ minuti. Gol veri e pensati per il suo ex club li ha realizzati in Champions League: ben 5 (più un assist) in soli 295.A queste vanno aggiunte altre 4 reti nella Coppa d’Olanda consegnando anche un assist ad un proprio compagno. Numeri che stonano con il suo primo mese in rossonero: dall’esordio in Coppa Italia contro la Roma il 5 febbraio (trentuno minuti e un assist) all’ultima a Lecce dove ha giocato sessantadue minuti senza riuscire a buttarla dentro regolarmente (il Var lo ha fermato).