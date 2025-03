Pianetamilan.it - Milan Primavera, Scotti e Magni: “Obiettivo raggiunto, siamo con Guidi” | PM VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

, giocatori del, hanato la vittoria contro il Lecce per 1-0. Rossoneri in finale di Coppa ItaliaVittorioe Filippo, terzino e attaccante del, hanato la vittoria contro il Lecce per 1-0. Rossoneri in finale di Coppa Italia. Ilcon le sue parole dal nostro inviato Matteo Boninsegna.