Milan: nuovo portiere, operazione alla Leao

I rossoneri potrebbero dire addio a Maignan al termine della stagione. E per la sostituzione si pensa ad un colpo in Ligue 1. Tutti i dettagliÈ unche potrebbe cambiarela prossima stagione. Come sottolineato in un live youtube da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’accordo di massima tra Maignan e i rossoneri ci sarebbe, ma per il momento il club avrebbe deciso di non affondare il colpo proprio per capire meglio le prestazioni dell’estremo difensore. Per questo motivo si sta lavorando anche sul sostituto e per il momento si sta preferendo non affondare il colpo e aspettare il destino del transalpino.C’è un giocatore che piace molto ale in questo momento si stanno facendo i ragionamenti del caso. Potrebbe essere lui il numero uno dei rossoneri la prossima stagione, ma si tratta di una questione di calciomercato assolutamente da valutare.