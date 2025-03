Bellezze.tv - Mikey Madison vince l’Oscar 2025 come miglior attrice

Leggi su Bellezze.tv

, all’anagrafe MikaelaRosberg, è una talentuosaamericana nata il 25 marzo 1999 a Los Angeles, California. Figlia di psicologi, è cresciuta in una famiglia ebrea ashkenazita insieme a due fratelli, tra cui un gemello, e due sorelle. Inizialmente si dedicava all’equitazione competitiva, ma all’età di 14 anni ha deciso di intraprendere la carriera di.Carriera: dagli esordi al successo internazionaleLa carriera diè iniziata con ruoli in cortometraggi, ma la svolta è arrivata con la serie televisiva “Better Things” (2016-2022), dove ha interpretato Max Fox, una adolescente ribelle. Successivamente, ha recitato in film“Once Upon a Time in Hollywood” (2019) di Quentin Tarantino, nel ruolo di Susan Atkins, e in “Scream” (2022), dove ha interpretato Amber Freeman.