Microsoft ed Obsidian Entertainment sono contente dei risultati ottenuti da Avowed

, l’ultimo titolo di, ha rapidamente conquistato l’attenzione dei giocatori, imponendosi sin da subito come un titolo molto apprezzato. La direttrice del gioco, Carrie Patel, ha recentemente condiviso che sia il team di sviluppo chemolto soddisfatti dell’accoglienza ricevuta. Questa positiva risposta sottolinea l’efficacia delle scelte strategiche adottate durante lo sviluppo e la distribuzione del gioco.Durante la fase di prelancio,ha affrontato alcune sfide legate alla percezione pubblica. I materiali promozionali iniziali non hanno completamente trasmesso l’essenza del gioco, portando a una certa diffidenza tra i potenziali giocatori. Patel ha quindi spiegato in una nuova intervista con Eurogamer che l’esplorazione, uno degli elementi chiave del gioco, è difficile da rappresentare efficacemente in brevi trailer, rendendo necessaria un’esperienza diretta per apprezzarne appieno le qualità.