Mickey 17 è il film più americano di Bong Joon-ho e questo NON depone a suo favore

Inlimbo di grandi studios e nei contenuti delstesso,17, con Robert Pattinson nei panni di un lavoratore “sacrificabile” esposto a morti sul lavoro e rinascite finanziate dall'azienda, è ilpiùdi-ho.Quando il distributore indie Neon ha, di recente, vinto il suo secondo Oscar per il migliorcon Anora, ha festeggiato anche il quinto anniversario della sua prima vittoria: quella per Parasite di-ho, un thriller sudcoreano su una famiglia di classe inferiore che si intrufola nella vita di una famiglia ricca. Ora ilsuccessivo diè finalmente nelle sale, dove è destinato a diventare il suo progetto di maggior incasso negli Stati Uniti e a far perdere un sacco di soldi alla Warner Bros, che nell'ultimo anno è apparsa ambigua, al limite della riluttanza, nel distribuirlo.