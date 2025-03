Movieplayer.it - Mickey 17, dopo le proiezioni test Warner Bros. voleva un'altra versione: Bong Joon-ho impose il suo final cut

Il regista sudcoreano ha insistito per avere l'ultima parola sul montaggio rispetto ai produttori per il film con Robert Pattinson. Come spesso accade nel mondo di Hollywood, ilcut è un tema molto scottante che abitualmente mette in contrapposizione la produzione e il regista. Anche17 di-ho ha incontrato diversi problemi in tal senso, e un nuovo report conferma che il regista sudcoreano ha imposto la propria volontà scontrandosi con. La discussione sulcut di17 Tutto è nato da alcune reazioni negative agli screeningdi17, che avrebbero indotto. ad intervenire per modificare il montaggio del film. Una decisione che non è stata avallata da-ho. .