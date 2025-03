Dilei.it - Michelle Hunziker e l’amicizia con Ilary Blasi: “Ho dovuto superare un muro”

Leggi su Dilei.it

“Amiche per sempre”. Questa la promessa diche, complice l’agente in comune sono vicine da tempo. Il loro legame si è però rafforzato solo negli ultimi anni, quando entrambe hannofare i conti con dei cambiamenti importanti. Entrambe alle prese con divorzi complicati e sofferti: la showgirl svizzera con Tomaso Trussardi, la conduttrice romana con Francesco Totti. La prima ha poi vissuto svariate relazioni e ad oggi non ha ancora trovato l’uomo giusto mentre la seconda è rinata accanto a Bastian Muller.Come è natatraPerchésono amiche? Entrambe hanno la stessa agente, Graziella Lopedota, alla quale tutte e due sono molto legate tanto che la donna si occupa della loro carriera da oltre venti anni.