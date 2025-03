Lanazione.it - Michele Volpe è stato rieletto segretario territoriale Slp-Cisl

Arezzo, 12 marzo 2025 –Slp-. Della segreteriafanno parte Simona Grazzini con l'incarico disindacale e Leonardo Campriani comeorganizzativo., calabrese di nascita, 64 anni, ha iniziato a soli 22 anni la sua attività lavorativa a Varese, dove ha ricoperto incarichi di operatore specializzato Ula, responsabile ufficio postale ex minore entità ed ha iniziato a svolgere anche attività sindacale quale responsabile gruppo donatori sangue Regione Lombardia nel Cral; successivamente ha svolto l'attività di collaboratore ufficio postale impresa nella provincia di Salerno, di responsabile dell'ufficio postale di Faella ed attualmente è delegato e applicato presso poste Arezzo tre.ha maturato pertanto esperienze in più settori, venendo a contatto con situazioni e problematiche di diversa natura che gli hanno consentito di comprendere la complessa realtà di poste e della sua evoluzione nel tempo e le istanze delle difficoltà e dei lavoratori che in essa operano.