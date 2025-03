Ilnapolista.it - Metti un Lukaku nel motore: quando segna lui, il Napoli vince sempre (Corsport)

unnellui, il)Il Corriere dello Sport giustamente dedica una pagina a Romelue Fabio Mandarini ricorda chelui, il.Scrive il:I sogni di un ragazzino di (quasi) 32 anni rifiorito a marzo guardando il mare dello scudetto e respirando l’aria di una terza giovinezza sono quelli dire, fare gol. La primavera napoletana di Romelu, 10 gol e 8 assist nella terza vita con Antonio Conte, la prima al, è in realtà la stagione della maturità: per cinque partite ha inseguito la porta esattamente come la squadra ha inseguito la vittoria, e poi nel primo sabato di un mese già interessante ha ricominciato a vibrare contro l’Inter, la vecchia amica, e per finire s’è sbloccato con la Fiorentina.