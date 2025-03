Thesocialpost.it - Messina, incidente sulla tangenziale: muore motociclista

– Tragedia, dove un motociclista ha perso la vita dopo una caduta all’interno della galleria San Giovanni, tra gli svincoli diCentro e Gazzi. Ancora da chiarire le cause dell’.L’uomo, Santo Pellegrino, 66 anni e originario di, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso da parte della Polizia Stradale di Boccetta. Sul luogo dell’sono intervenuti anche gli operatori del 118 e il personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.L’ha avuto ripercussioniviabilità, con lunghe code che si sono formate in direzione Catania.L'articoloproviene da The Social Post.