Spazionapoli.it - Meret, il quotidiano si sbilancia sul rinnovo: l’annuncio non lascia dubbi

Alexe un futuro ancora avvolto dal mistero: in ballo c’è undi contratto con la SSC Napoli che, fino a ora, non è ancora arrivato per il portiere azzurro.Il prossimo match del campionato di Serie A contro il Venezia si avvicina a grandi passi per il Napoli, che ora vuole cogliere la palla al balzo dopo il prezioso successo contro la Fiorentina. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, sono determinati a premere il piede, forte, sull’acceleratore, per non perdere di vista quel sogno Tricolore che finalmente sembra a portata di mano. La sfida di domenica prossima, in programma alle ore 12:30 al Penzo, si preannuncia una tappa fondamentale per la stagione partenopea. Non solo per i tre punti in palio, ma anche per il contesto: nello stesso turno, infatti, l’Atalanta e l’Inter si sfideranno in uno scontro diretto che potrebbe rimescolare le carte in cima alla classifica.