Mercato Roma, il post Hummels è ora: conferme sull'interesse per Banks

Mai come adesso l’intera concentrazione diè rivolta all’imminente sfida di Europa League contro l’Athletic Club, per strappare il pass per i quarti di finale. Squadra al lavoro a Trigoria prima della partenza per la Spagna, anche se dietro le quinte c’è un club chiamato a tante operazioni che escono dall’aspetto campo immediato. C’è un organigramma societario da rimpolpare, un nuovo allenatore da scegliere, nel caso in cui Ranieri confermasse la volontà di smettere, e c’è anche unche comincia a tessere la sua tela in vista dell’estate.Dopo il rinnovo tanto atteso di Paredes, a tenere banco è la questione, in scadenza a giugno e sempre più lontano dalla capitale. Non è più un inamovibile di Ranieri come nelle prime settimane, e soprattutto la sua situazione familiare potrebbe portarlo o ad appendere le scarpe al chiodo o a tornare in Germania per avvicinarsi al figlio.