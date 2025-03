Juventusnews24.com - Mercato Juventus, colpo legato al futuro di Thiago Motta? Quell’affare potrebbe saltare in caso di esonero del tecnico bianconero. L’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24aldisu Hancko, nome in cima alla lista del club per giugnoIl calcioJuve ruota attorno al nome di David Hancko per quanto riguarda la difesa. Il difensore slovacco è l’obiettivo principale del clubper rinforzare il pacchetto arretrato. Come riferito daTuttosport, i contatti tra le parti sono avanzati. Tuttavia, va ricordato un fattore.Secondo il quotidiano torinese, infatti, il nome del difensore del Feyenoord èindissolubilmente a, la cui posizione nella Juve sembra fortemente in bilico.Leggi sunews24.com