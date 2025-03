"Mer**, nullafacenti". Grande Fratello, Shaila furiosa ne ha per tutti. Scatena il delirio, ma si scopre tutto e finisce male

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo un momento di sconforto dovuto alla nomina di Zeudi come terza finalista dele alla presenza di Lorenzo in finale,Gatta ha deciso di sfogarsi con le sue amiche Zeudi e Chiara. L’ex velina di Striscia la Notizia ha manifestato il suo malcontento per la situazione per non essere stata riconosciuta dal pubblico come finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini.Dopo il confronto con le amiche e il suo sfogo,ha deciso di pulire la casa. L’appartamento, infatti, appariva particolarmente disordinato e sporco, eha preso in mano la situazione, mettendosi a lavoro. Durante le pulizie, la ballerina non ha nascosto il suo disappunto nei confronti dei suoi coinquilini, accusandoli di non fare nulla per sistemare l’ambiente, nonostante le evidenti condizioni di disordine che regnavano.