Iodonna.it - Mentre la necessità per tutti è quella di saldare i conti col passato, Rosa Ricci è sempre più spietata

Leggi su Iodonna.it

Da oggi su RaiPlay sono disponibili i primi 6 episodi di Mare fuori 5. Le vicende dei giovani detenuti dell’istituto penitenziario minorile di Nisida riprendono con una nuova stagione che segna ovviamente un nuovo corso, complici le new entry nel cast e una trama che rivela intrecci tra personaggi vecchi e nuovi e colpi di scena pronti a sorprendere i telespettatori. La messa in onda in chiaro, invece, è prevista a partire da mercoledì 26 marzo alle 21.20 su Rai 2. Torna “Mare Fuori#Confessioni”, i protagonisti si raccontano X Leggi anche › Tutto su “Mare fuori 5”, dal 12 marzo su Rai Play:si guarda allo specchio e diventa donna Mare fuori 5, trama dei nuovi episodi in anteprima su RaiPlay«Voglio che tu sappia che sei l’unico che sia riuscito a vedere la luce in me.