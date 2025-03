Mentre aspetta l’Italia Musk fa affari in India | Starlink chiude due maxi contratti dopo la benedizione di Modi

Leggi su Open.online

attende che il ddl Spazio faccia chiarezza sulla questionenel nostro Paese – probabilmente non prima di maggio – Elonsi è assicurato duemonstre ingrazie ai quali porterà i servizi di connessione Internet satellitare nel Paese più popoloso del mondo. Uno dei principali fornitori di telecomunicazioni del paese, Reliance Jio, di proprietà del miliardariono Mukesh Ambani, ha dichiarato oggi di aver siglato un accordo conin virtù del quale le apparecchiature necessarie a installare il ricevere i dati trasmessi via satellite verranno vendute nei punti vendita dell’operatore delle telecomunicazioni. La connessione satellitare diin«Jio non solo offrirà apparecchiaturenei suoi punti vendita al dettaglio, ma stabilirà un meccanismo per supportare l’installazione e l’attivazione del servizio clienti», ha affermato Ambani in una dichiarazione citata dalla Cnn.