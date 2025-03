Ilnapolista.it - Menez e altri giocatori francesi sono stati cacciati da Anfield perché… tifavano troppo per il Psg

daperché.per il PsgEssereda uno stadio per “eccesso di tifo” già dice tantissimo di cosa è diventato il calcio. Se poi quello cacciato è un ex (ma da pochissimo) giocatore famoso siamo dalle parti dello “strano ma vero”. E’ successo dunque – lo racconta Rmc – che Jérémy Ménez (ex Roma e Milan, tra le altre cose) era adper assistere a Liverpool-Psg, invitato da FDJ, uno degli sponsor del club francese. Con lui c’erano, lo YouTuber Morgan VS e il regista Florent Sabatier.Racconta Rmc: “Dopo aver incontrato in città lo streamer AmineMaTue e aver posato con i tifosi dei Red and Blue, l’ex giocatore trentasettenne, ritiratosi l’anno scorso, ha preso posto sugli spalti di