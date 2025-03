Lanotiziagiornale.it - Meloni vuole replicare il modello Caivano: a Scampia un campo da rugby al posto del campo rom

Arrivano 50 milioni di euro per lo smantellamento e la bonifica delrom di via Cupa Perillo ae per degli interventi di riqualificazione a Secondigliano. Sono queste le due zone di Napoli interessate dal Piano periferie, previsto dal decreto-Bis, di cui si è parlato durante la riunione con la presidente del Consiglio, Giorgia, che si è tenuta a Palazzo Chigi. Ilviene quindi replicato, con interventi che non riguardano solo Napoli, ma anche Rozzano (Milano), Roma, Rosarno e San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania, Palermo e Orta Nova (Foggia).punta a estenderlo: la riunione a Palazzo ChigiQuello diè “unche vogliamo estendere a tutte quelle realtà dove lo Stato è stato meno presente o, peggio, ha scelto di fare un passo indietro – ha detto, secondo quanto si apprende,nella riunione a Chigi -.