Secoloditalia.it - Meloni presenta il Piano periferie, “a Caivano lo Stato ha vinto, ora tocca a altre 8 città”. Sul tavolo 180 milioni di investimenti

Leggi su Secoloditalia.it

Il modellodiventa una strategia nazionale. Il presidente del Consiglio Giorgia, nel corso della riunione a Palazzo Chigi sul, ha ribadito con fermezza che l’intervento dellonei territori più complessi non è un’operazione di facciata, ma una missione concreta. «Abbiamo dimostrato che lo, se ci mette volontà, costanza e determinazione, può rispettare l’impegno preso con i cittadini», ha dichiarato la premier. Il riscatto di una comunità parte da sicurezza e legalità, perché, come sottolinea, «senza di queste non c’è libertà».determinata ad estendere il modelloL’incontro a Palazzo Chigi ha formalizzato l’estensione del modelloadotto, con un investimento di 180di euro provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione.