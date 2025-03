Lettera43.it - Melody, chi è la cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Spagna

Disco di platino con El baile del gorila, è stata la prima artista spagnola capace di vendere oltre 1 milione di copie a soli 10 anni., nome d’arte di Melodía Ruiz Gutiérrez, con la traccia Esa Diva ha vinto il Benindorm Fest iberico e si è guadagnata il diritto di rappresentare la suaSong Contestdi Basilea. «L’industria non mi stima tanto quanto il pubblico», aveva spiegato nel 2023 durante la promozione del nuovo album, autofinanziato, raccontando le difficoltà della carriera. «Il tempo per fortuna rimette ognuno al proprio posto». Il brano parla di «madri che si svegliano presto, artisti cui non sono concesse molte opportunità, gente fortunata ma anche persone senza fortuna», perché tutte possono sentirsi delle dive.Chi è, lache rappresenterà laLaspagnola(dal profilo Instagram).