Melito di Napoli – bambini scappati da scuola senza controllo: "l'Associazione Trasparenza per Melito manifesterà con un gruppo di mamme"

di, dopo il caso deidaperorganizza un sit -in con undiper chiedere maggiore sicurezza nelle scuole.“perunitamente ad undidei plessi scolastici Collodi e De Curtis terrà un sit-in di protesta dinanzi allaCollodi nella giornata di domani 12 marzo alle ore 11:00 per dire basta ai problemi che la mancanza di sicurezza ha causato nelle scuole negli ultimi mesi (basti pensare che duesono usciti fuori lache nessuno se ne accorgesse)” e quanto dichiara Vincenzo Stravolo Presidente delper“La manifestazione di domani e anche per chiedere fondi per rendere le scuole più efficienti come l’acquisto di materiale scolastico, di strumenti di compensazione per idisabili oltre a più supporto e sostegno per gli stessi, e per avere una palestra dove ipossono svolgere attività fisica.