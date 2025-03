Movieplayer.it - Mel Gibson, ufficiale del Dipartimento di Giustizia licenziata: non voleva ripristinargli il porto d'armi

Leggi su Movieplayer.it

Il rifiuto alla star di Hollywood è costato il posto alla dipendente dell'ufficio che doveva occuparsi del permesso all'attore e regista. Una funzionaria deldidegli Stati Uniti sostiene di essere stataper essersi rifiutata di ripristinare ild'di Mel. Elizabeth G. Oyer l'ha dichiarato al New York Times, affermando di aver perso il posto di lavoro proprio per questo motivo lo scorso 7 marzo dopo aver negato la richiesta di. Il ruolo di Elizabeth G. Oyer Oyer è un'avvocatessa deldidegli Stati Uniti specializzata in richieste di grazia; il suo compito è quello di supervisionare le richieste di clemenza e fornire raccomandazioni sulle grazie presidenziali. Lavorando ad un nuovo progetto .