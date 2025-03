Lettera43.it - Mediobanca ha concluso con successo la prima emissione Tier2 Sustainable da 300 milioni di euro

haconil collocamento del primoBond con durata di 10 anni e sei mesi (in scadenza a settembre 2035) e opzione call dopo il quinto anno, per un ammontare complessivo di 300di. Il bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, che ha consentito di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (200 bps sopra il mid-swap) fissandolo a quota 175 bps. Il nuovo prestito obbligazionario garantirà dunque una cedola pari al 4.25 per cento. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per oltre 1 miliardo di, valore oltre tre volte superiore l’ammontare obiettivo di 300.Il collocamento ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri e italianiCon questaistituzionale,completa con largo anticipo la debt capital strategy prevista nel piano strategico 2023-2026 One brand one culture, raggiungendo inoltre l’obiettivo Esg relativo all’di due Sustainability bond.