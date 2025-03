Lanazione.it - Medicina d’emergenza: "La scuola ha 31 posti e nessun immatricolato"

Leggi su Lanazione.it

In Italia ci sono 25 scuole (universitarie) di specializzazione in-urgenza che mettono a disposizione annualmente, con concorso, 1.200 borse di studio per i neodottori diche scelgono quella specializzazione (5 anni) che li porterà a lavorare nei pronto soccorso degli ospedali e sul territorio nel 118. Ebbene, su 1.200disponibili fra tutti gli atenei italiani, le immatricolazioni (iscrizioni al primo anno) a-urgenza sono intorno a 400. A Siena laquest’anno non ha immatricolati. "E’ un problema che riguarda la specializzazione a livello nazionale. Il numero dei, coperti da borse di studio, è stabilito dal Ministero e non corrisponde esattamente alla realtà. Detto questo, è vero che la materia non attrae: solo il 25 per cento deiviene annualmente occupato.