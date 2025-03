Dilei.it - Medicina, addio test d’ingresso: come funziona la nuova riforma

Per anni ilper la facoltà diè stato uno degli ostacoli più temuti dagli studenti. Quiz a risposta multipla, ansia da prestazione e una selezione spietata hanno sempre reso l’ammissione a questa facoltà una vera e propria sfida. Ma ora il sistema cambia radicalmente: la Camera ha approvato lache elimina ildi ingresso tradizionale, introducendo un nuovo metodo di selezione basato sul rendimento degli studenti durante il primo semestre di studi.Questa decisione segna un cambiamento significativo nel modo in cui gli aspiranti medici potranno accedere alla loro carriera universitaria. Tuttavia, il numero chiuso non scompare del tutto: la selezione ci sarà ancora, ma avverrà in un secondo momento, dando agli studenti la possibilità di dimostrare le proprie capacità direttamente sui libri, e non solo attraverso undi poche ore.