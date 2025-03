Ilgiorno.it - Mazzette in cambio di permessi di soggiorno: fermato a Lecco un poliziotto dell'Immigrazione. In casa 40mila euro in contanti

, 12 marzo 2025 –indidifacili. A chiederle e intascarle, una questura di. Lo hanno arrestato dopo mesi di indagine i colleghia Mobile. Insua sono stati trovatiin, più altri 2.500 sulla sua auto: si presume siano i soldi incassati dagli stranieri per regolarizzare la loro posizione e facilitare l'itere pratiche per ottenere idi. L'accusa per ilè quella di corruzione per atti contrari ai doversi di ufficio. Diversi gli episodi contestati. Gli investigatoria Mobile hanno anche compiuto una perquisizione in un'agenzia per l'assistenza burocratica degli stranieri e ne hanno sequestrato i locali: risulta che sia proprio tramite l'agenzia che quanti avevano bisogno deidivenivano dirottati dalcorrotto o presunto tale.