Maxime deluso da Lorenzo | Cosa ti resterà dopo il GF?

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello,Mbanda ha sempre avuto un buon rapporto conSpolverato, ma a differenza di Giglio, Shaila o Chiara, non ha risparmiato critiche al gieffino quando esagerava. Fuori dalla casa però il rugbista ha iniziato ad avere dei dubbi sue sulle storie che racconta sul suo passato.in una serie di storie Instagram ha palesato la sua delusione e si è fatto la domanda che in queste settimane si stanno facendo moltissimi telespettatori: chea Spolverato quando uscirà dal Grande Fratello?#helevier #grandefratello pic.twitter.com/8qhNcplT3E— AleLiam-in lutto per Calogiuri (@Alessia2060) March 12, 2025Mbanda e lo sfogo su.“Un giorno maturerai anche tu, ne sono sicuro. Io, purtroppo, l’ho fatto tardi, a 31 anni, proprio lì dentro ma ora che sono uscito mi sento molto meglio e piano piano sto affrontando tutti gli errori del passato.